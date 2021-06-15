Aşı randevusu iptal edip tekrar alınır mı, aşı randevusu iptal etme nasıl yapılır? MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptali…

Aşı randevusu iptal edilebilir mi, koronavirüs aşı randevusu iptal edilirse yeniden alınıyor mu? Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşılama süreci devam ediliyor. Sinovac, Biontech, Sputnik, Moderno gibi birbirinden farklı koronavirüs aşıları var. MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden randevu oluşturan ancak sonrasında iptal etmek veya gününü tarihini değiştirmek isteyenler aşı randevusu nasıl iptal edilir mi, aşı randevusu iptal edip tekrar alınır mı? sorularına yanıt arama başladı. MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptali hakkında merak edilenler…

"Aşı randevusu iptal edilir mi, aşı randevusu iptal edilip tekrar alınır mı?” sorusu koronavirüs aşısı olmak isteyerek MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden aşı randevusu alan ancak sonrasında iptal etmek ve değiştirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ, İPTAL EDİLİP TEKRAR ALINIR MI?

MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden alınan koronvirüs aşı randevusu iptal etme – değiştirme işlemlerine detayları:

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 530 bin 975 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 39,64 oldu. 19 milyon 850 bin 948 kişiye ilk doz, 13 milyon 680 bin 27 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 482 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 812 binden fazla kişi hayatını kaybetti.