MHRS üzerinden 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" açıklamasının ardından randevu almak için MHRS ve Alo 182 hattına yöneldi. Aşı randevu işlemi 55 yaş üstü için yoğun ilgi görüyor. MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı. Gelişmelerin ardından randevunun nasıl alınacağını araştırılmaya başladı. 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı…

55 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.



"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.



"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.



Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.