17 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 -0.14 EURO 8,4200 -0.62
USD 6,9890 -0.05 ALTIN 397,670 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aşı pasaportu ile ilgili yeni gelişme!

17 Şubat 2021 Çarşamba - 13:04 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 13:06

Ülkeler seyahat kısıtlamalarını kaldırmak için aşı pasaportuna geçmek adına adımlar atıyor. İlk geçiş yapan ülke Bahreyn oldu. Bahreyn dijital koronavirüs aşısı pasaportunu başlattı.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

aşı korona aşı pasaportu
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.