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Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu açıkladı!

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 16:31 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 16:32

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığı kontrolünde devam ederken Ramazan'ın yaklaşmasıyla pek çok kişinin aklında tek bir soru var: 'Aşı orucu bozar mı?' Aşı randevusunu alanların aşı olacağı günün Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle sık sık araştırılan 'Aşı orucu bozar mı?' sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt cevap verdi. Peki, Oruçluyken aşı olunur mu? Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı? İşte cevabı...


Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'tan "aşı orucu  bozmaz" açıklaması geldi. Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının  içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" diye konuştu.  
 
 
AŞI ORUCU BOZAR MI? 
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri  Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir  aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır.  Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket  etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir." dedi. 
 
Bozkurt, vücuda giren besleyici gıda  ve vitaminlerin dışındaki maddelerin ise orucu bozmadığını söyledi.
 
Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir  içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi  gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen  Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması  gerektiğine işaret etti.
 
Gün içerisinde oruçluyken Kovid-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların  ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini  aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek  için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak  zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını  hatırlatmak isterim." şeklinde konuştu.
 
"KEFARET GEREKMEZ"
 
Kovid-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin  gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının  içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle  şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek  açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler  varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Vatandaşların salgından korunması gerektiğinin altını çizen Bozkurt,  "Toplum sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmamız gerekiyor.  Koruyucu tedbirler nelerse onlara riayet etmemiz gerekiyor. Riayet etmediğimiz  takdirde hem kuralsız hareket etmiş oluruz hem de vebale girmiş oluruz.  Başkasının hukukunu da ihlal etmiş oluruz ki bu da büyük bir günahtır. Aşı  olmamak kişilerin tercihidir ama toplum sağlığını da mutlaka dikkate almaları  gerekir." sözlerine yer verdi.

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