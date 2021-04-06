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Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı!

06 Nisan 2021 Salı - 11:33 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 11:35

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Aşı orucu bozar mı?' sorusuna açıklık getirdi. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' açıklamasında bulundu. Erbaş, 'Aşı olmak orucu bozar mı' sorusuna da yanıt verdi. Peki, Aşı orucu bozar mı? Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları...


Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş açıkladı. Aşı randevusu Ramazan ayına denk gelen pek çok kişi son günlerde 'Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?' sorusunu araştırıyordu. Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Peki, Aşı orucu bozar mı? Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları...
 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu. 
 
Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' dedi. 
 
AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?
 
Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı: 
 
''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."
 

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