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Aşı orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

02 Nisan 2021 Cuma - 13:02 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 13:02

Ramazan ayı bu yıl Nisan ayı içerisinde başlayacak. Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle bu ayın anlam ve önemi bir kat daha artıyor. Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesini Salı gecesine bağlayan gece müslümanlar ilk sahurunu yapacak. 13 Nisan tarihinde tutulacak olan ilk orucun ardından akşam ilk iftarın çoşkusu ve mutluluğu yaşanacak. Öte yandan oruç ile ilgili sorular Diyanet'e sorulmaya başlandı. Vatandaşlar arasında 'koronavirüs aşısı orucu bozar mı' sorusu merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Özellikle kronik hastalar ve 60 yaş üzeri, aile hekimlerine aşının orucu bozup bozmayacağını soruyor. Ancak salgının bitmesi için aşılama yavaşlamamalı. Bu noktada Diyanet’in ve Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşın kafasındaki soru işaretini gidermesi gerekiyor” dedi.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar mı” sorusuna şu yanıtı verdi. “Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.”
 
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
 
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesini Salı gecesine bağlayan gece müslümanlar ilk sahurunu yapacak. 13 Nisan tarihinde tutulacak olan ilk orucun ardından akşam ilk iftarın çoşkusu ve mutluluğu yaşanacak
 
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
 
Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Arife günü olarak eda edilirken bu yıl içerisindeki son oruç bu tarihte tutulacak.
 
Ramazan Bayramı 12 Mayı Arife, 13 Mayıs bayramın birinci günü, 14 Mayıs bayramın ikinci günü ve 15 Mayıs bayramın üçüncü günü olarak idrak edilecek.
 
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
 
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
 
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
 
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
 
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
 
 
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
 
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
 
12 Mayıs Arefe Günü
 
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
 
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
 
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
 
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
 
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
 
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
 
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
 
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
 
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
 
18 Ağustos Aşure Günü
 
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

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