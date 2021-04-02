Aşı orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Özellikle kronik hastalar ve 60 yaş üzeri, aile hekimlerine aşının orucu bozup bozmayacağını soruyor. Ancak salgının bitmesi için aşılama yavaşlamamalı. Bu noktada Diyanet’in ve Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşın kafasındaki soru işaretini gidermesi gerekiyor” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar mı” sorusuna şu yanıtı verdi. “Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.”
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesini Salı gecesine bağlayan gece müslümanlar ilk sahurunu yapacak. 13 Nisan tarihinde tutulacak olan ilk orucun ardından akşam ilk iftarın çoşkusu ve mutluluğu yaşanacak
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 13 Mayıs tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Arife günü olarak eda edilirken bu yıl içerisindeki son oruç bu tarihte tutulacak.
Ramazan Bayramı 12 Mayı Arife, 13 Mayıs bayramın birinci günü, 14 Mayıs bayramın ikinci günü ve 15 Mayıs bayramın üçüncü günü olarak idrak edilecek.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili