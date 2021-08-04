Aşı olmayanlara yasak mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Aşı olmayanlara yasak mı geliyor? sorusunu tüm Türkiye merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Ben aşıda zorlamadan yana değilim" dedi. Öte yandan Erdoğan yerli aşıyla ilgili de son durumu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kontrollü normalleşme sürecinde vakalarda bir artış var. Virüsün yeni varyantları tüm dünya için tehdit. Aşılamada geldiğimiz nokta olarak iyi bir noktadayız. Toplam aşılama sayımız 75 milyonu bulmuş vaziyette. Buradan tüm vatandaşlarımı bir kez daha kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olmaya davet ediyorum. Ben aşıda zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu onunla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bu işi gönüllülük esası ile işletmenin neticesi daha iyi olacaktır. Temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz bir şekilde uyalım. Şu anda Biontech konusunda da bir sıkıntımız yok.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

TURKOVAC'ın Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Haziran'da Faz-3 çalışmalarına geçildi. 3 hastanemizde Faz-3 çalışmasının ilk aşaması tamamlandı. Aşımızın seri üretime yönelik çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor. En kısa sürede aşımız için acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz.