Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün artan pandemi vakalarıyla, yüz yüze eğitim gündemiyle toplandı. Toplantı 5 buçuk saat sürdü. Aşı olmayanlara yasak geldi mi? Türkiye'de aşı olmayanlara ceza var mı, aşısızlara yaptırım var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Aşı olmayanlara yasak geldi mi? Türkiye'de aşı olmayanlara ceza var mı, aşısızlara yaptırım var mı?

Aşı olmayanlara yasak geldi mi?

Toplantının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.” dedi.