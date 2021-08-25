Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi. Peki, Aşı olmayanlar seyahat edebilecek mi, aşı olmayanlara ne olacak?

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren 81 ilde olmak üzere aşı olmamış vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu uygulanacak. Aşı olmayanlar için uygulanacak PCR zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Merak edilen konulardan biri de aşı olmayanlara seyahat engeli olup olmadığı oldu. Peki, Aşı olmayanlar seyahat edebilecek mi, aşı olmayanlara ne olacak?

AŞI OLMAYANLAR ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Türkiye, koronavirüse karşı aşılama uygulamalarında gönüllülük esasına dayandığından vatandaşlar, aşı olmak zorunda değil. Ancak ulaşımda PCR testi zorunluluğu bulunuyor.

ULAŞIMDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Genelgeye göre;

"Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek."