Tüm dünya koronavirüsle mücadele devam ediyor. Salgın ile ilgili önemli adımlar atılmaya başlandı. En önemli süreç ise aşılama... Dünya aşılama sürecini hızlandırdı. İngiltere ise çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İngiltere aşı olmayanların sağlık hizmeti verecek kurumlarda işe girmesini engelleyecek bir yasa üzerinde çalışıyor.

İngiltere çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İngiltere , hükümetin üzerinde çalıştığı ve Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) personelini kapsayacak yeni kanunu konuşuyor.

The Telegraph'da yer alan habere göre, hükümet yeni kurallar ile NHS personeli zorunlu Kovid aşısı ile karşı karşıya kalacak.

Aynı habere göre, hükümetin bu planı kanunlaşırsa sağlık hizmetlerinde bir istihdam koşulu haline gelebilir.

Başka bir deyişle aşı olmayan herhangi birinin NHS'de işe başlamasının önüne geçilecek.

Öte yandan bu haftanın sonunda, İngiltere'deki tüm yetişkinlerin neredeyse yarısının ikinci doz aşılarını almış olması bekleniyor.

20'li yaşlarındaki kişilerin ise bu haftadan itibaren aşı randevularına çağrılması bekleniyor.

DÜNYA GENELİNDE AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 840 milyonu aştı.

Çin 602 milyon 990 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 292 milyon 100 bin ile ABD , 203 milyon 170 bin ile Hindistan , 66 milyon 430 bin ile Brezilya , 63 milyon 350 bin ile İngiltere, 49 milyon 260 bin ile Almanya , 34 milyon 940 bin ile Fransa , 33 milyon 560 bin ile İtalya , 29 milyon 240 bin ile Meksika , 28 milyon 750 bin ile Türkiye, 28 milyon 110 bin ile Rusya , 26 milyon 130 bin ile İspanya , 25 milyon 780 bin ile Endonezya ve 22 milyon 810 bin ile Kanada izledi.

EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE SIRALAMASINDA TÜKİYE 10. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 750 binden fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,07 oldu. 16 milyon 465 bin 344 kişiye ilk doz, 12 milyon 284 bin 656 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 170 milyon 217 bini aştı, 3 milyon 539 binden fazla kişi hayatını kaybetti.