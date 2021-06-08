Aşı olmayana ceza var mı, yeni kısıtlamalar mı gelecek?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ediliyor. Dünya da olduğu gibi Türkiye’de de aşı çalışmaları sürerken sırası gelenlerin duyarsızlığı sebebiyle aşı hızı ilerleyemiyor. Hükümetin aşı hızını arttırmak için aşı olmayanlara ekstra kısıtlamalar getireceği öne sürülüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele aşılama süreciyle devam ediliyor. 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonbahar aylarında aşılamanın, toplumsal bağışıklığı sağlayacak yüzde 70 hedefine ulaşması bekleniyor, açıklaması yapmıştı. Ancak orta yaş grubunda bazı kişilerin aşı konusundaki duyarsızlığı ve aşı karşıtlığı, yüzde 70 hedefini sekteye uğratabilir.

'AŞI YAVAŞLADI, AÇILMA HIZLANDI'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak

Kovid-19 salgınından kaynaklanan pandemi sürecinin sonbahar aylarında kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması için, hükümet tarafından bazı hızlandırma planları yapıldığı öne sürüldü. Toplumun büyük bir bölümünün aşılanması konusunda yeni kararların gündeme geldiği belirtilirken aşılama ve salgında son durumu değerlendiren uzmanlar, aşılamanın yavaşladığını ancak açılmanın hızlandığını vurgulayarak "Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır" değerlendirmesinde bulunuyor.