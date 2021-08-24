Aşı olmayan öğretmenler haftada kaç gün PCR testi olacak? İşte okullarda alınacak önlemler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler konulu bir rehber hazırladı. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli için genel kurallar belli oldu. Peki, Aşı olmayan öğretmenler haftada kaç gün PCR testi olacak? İşte eğitimde yeni önemler detaylar...

MEB duyudu. Eylül ayına kısa bir süre kala okullarda hazırlıklar devam ediyor. Bakanlık, Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler konulu bir rehber hazırladı. genel kurallar, maske kullanımı, sınıfların havalandırılması, okulada mesafe ve temizlik konularında tüm detaylar rehberde tek tek açıklandı. Peki, Aşı olmayan öğretmenler haftada kaç gün PCR testi olacak? İşte eğitim de yeni önemler detaylar...

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER HAFTADA KAÇ GÜN PCR TESTİ OLACAK?

MEB tarafından yayımlanan rehberde Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olmasının önerildiği belirtildi.

Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Sonuçlar okul

tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.

İŞTE OKULLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Genel Kurallar

- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.

- Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul

tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.

- Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.

- Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir.

- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.

- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.

- Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.