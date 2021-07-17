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Aşı olmayan bu yerlere giremeyecek! Yeni karar yolda, bilim kurulu...
Aşı olmayan bu yerlere alınmayacak! Flaş öneri sunuldu, yeni karar yolda. Bilim kurulu önerdi. Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi.