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Aşı olmayan 8 aylık hamile Burcu, koronavirüsten yaşamını yitirdi

DHA |  05 Ekim 2021 Salı - 14:35 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 14:35

Hatay'ın Arsuz ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 8 aylık hamile Burcu Kırılmış (26), hayatını kaybetti. Bebeği sezaryenle alınan Kırılmış'ın koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.


Eski CHP Arsuz Gençlik Kolları Başkanı, itfaiye görevlisi Taner Kırılmış'ın 8 aylık hamile eşi Burcu Kırılmış, 2 hafta önce fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Virüsün akciğerlerini sardığı tespit edilen Kırılmış, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sezaryenle alınarak kuvöze konan kız bebeğinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
 
Koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilen Burcu Kırılmış'ın cenazesi, Nardüzü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

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