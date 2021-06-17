Aşıda tam anlamıyla seferberlik başlatıldı. Türkiye'de aşılama süreci Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tüm hızıyla devam ediyor. Salgınla mücadelede en önemli adım olan aşılama süreci vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Çoğu kişi e-Nabız, MHRS ve Alo 182 ile randevu alırken yoğunluk nedeniyle randevu alamayanlar ise mobil aşı yani yerinde aşı uygulamasının olduğu yerlerde aşılarını yaptırabiliyor. Aşı olmak için sağlık merkezlerine gelen vatandaşlar sağlık personeli tarafından bilgilendiriliyor. aşı olan vatandaşlar da sıklıkla "Covid aşısı olduktan sonra sigara içilir mi?" sorusunu araştırıyor. Peki, Aşıdan sonra sigara içilir mi? Aşı olduktan sonra sigara içmek bağışıklığa zarar verir mi?
Aşı olduktan sonra sigara içmek zararlı mı? İşte uzmanların aşı sonrası sigara ile ilgili uyarılar...
AŞI OLDUKTAN SONRA SİGARA İÇİLİR Mİ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, daha önce yaptığı açıklamada, tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret etti ve sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğine dikkat çekti. Sigara kullanımının aşılar üzerindeki etkisini de değerlendiren Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.