Salgınla mücadelede aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de aşı olacak öncelikli grupların yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen meslekler ve yaş grupları aşılama sürecine dahil ediliyor. Son olarak Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 30 yaş ve üzeri de aşılama programına dahil edildi. Aşılamada sağlık görevlileri vatandaşlara bilgi veriyor. Sıklıkla da aşıdan sonra alkol uyarısı yapılıyor. Peki, Aşı olduktan sonra alkol yasak mı? Aşı sonrası alkol zararlı mı? Aşı sonrası alkol alınabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Aşılama gece gündüz devam ederken sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günleri de hem mobil noktalarda hem de sağlık kuruluşlarında devam ediyor. Hastaneler olmak üzere pek çok yerde vatandaş aşıya yoğun ilgi gösteriyor. Aşılamayı gerçekleştiren sağlık görevlileri de vatandaşı her konuda bilgilendiriyor. Özellikle aşı olanlara alkol uyarısı yapılıyor. Peki, Aşı olduktan sonra alkol yasak mı? Aşı sonrası alkol zararlı mı? Aşı sonrası alkol alınabilir mi? İşte detaylar...

AŞI OLDUKTAN SONRA ALKOL YASAK MI?

Aşılama süreci ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, aşılama ile ilgili merak edilenleri anlamıştı.Prof. Dr. Erdöl, aşı sonrası tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret etmişti.

Sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğine dikkat çeken açıklamasında Erdöl, sigaranın etkileri ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.