08 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 0.00 EURO 9,8910 -0.01
USD 8,3490 0.00 ALTIN 482,330 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aşı olan 18-25 yaş arası gençlere tablet! Başvurular nasıl yapılır?

08 Eylül 2021 Çarşamba - 7:49 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 7:49

Gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlatıldı. 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, tablet kazanma şansını yakalayacak. Peki, Tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı. 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, 10 tabletten birini kazanma şansını yakalayacak. Peki, Tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı. 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, 10 tabletten birini kazanma şansını yakalayacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının yetki alanındaki Menteşe, Ula, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Kavaklıdere ilçelerinde geçerli olacak.
 
TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Başvuru yapanların ikametgah adresleri ve aşı yerlerinin Muğla olması gerekiyor. Başvuru formuna www.mutso.org.tr adresinden ulaşılabilecek. 
 
 

ETİKETLER

Aşı olana tablet Aşı olan 18-25 yaş arası gençlere tablet Tablet başvurusu ikinci doz aşı olana tablet ikinci doz aşı Tablet başvurusu nasıl yapılır
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.