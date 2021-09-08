Aşı olan 18-25 yaş arası gençlere tablet! Başvurular nasıl yapılır?

Gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlatıldı. 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, tablet kazanma şansını yakalayacak. Peki, Tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı. 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, 10 tabletten birini kazanma şansını yakalayacak. Peki, Tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı. 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, 10 tabletten birini kazanma şansını yakalayacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının yetki alanındaki Menteşe, Ula, Ortaca, Dalaman , Köyceğiz, Datça, Yatağan , Kavaklıdere ilçelerinde geçerli olacak.

TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapanların ikametgah adresleri ve aşı yerlerinin Muğla olması gerekiyor. Başvuru formuna www.mutso.org.tr adresinden ulaşılabilecek.