Aşı ne zaman geliyor? Aşılama ne zaman başlıyor? Yerli aşı çalışmalarında son durum!

Türkiye'de koronavirüs mücadele devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle pek çok alanda yeni önlemler alınırken aşı çalışmaları, Çin'den gelecek aşılar da pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için 16 Aralık'ta toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulundu. Peki, Aşı ne zaman geliyor? Aşılama ne zaman başlıyor? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum!

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşı haberleri gündemde olmaya devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken aşı ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Öncelikle Çin'den gelecek aşılar ile ilgili son durum vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Dün toplanan Bilim Kurulu'nda Çin'nden gelecek aşılar, aşı alternatifleri ve yerli aşıda gelinen son nokta değerlendirildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Peki, Aşı ne zaman geliyor? Aşılama ne zaman başlıyor? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum!

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında aşı çalışmaları ele alındı. Bakan Koca, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında aşı konusundaki gelişmeler ve aşının gelmesiyle ilgili yürütülecek strateji ilgili değerlendirme yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyeleri hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Bilim Kurulumuzun bu günkü toplantısında öncelikle aşı konusundaki gelişmeler değerlendirilmiştir.

Yapılan sözleşmeye bağlı olarak ülkemize ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının art ırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır."

YERLİ AŞIDA SON DURUM NE?

Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ile ilgili olarak, "Umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.

Bilim Kurulumuz ayrıca aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunmuştur.

COVID 19 aşısının ve aşı yapabilme yeteneğinin gündemin en üst noktasına oturduğu bu günde Dünya Sağlık Örgütü, verdiği müjde ile azmimizi bir kat daha artırmıştır. Bilim Kurulu üyelerimizce de sevinçle karşılanan bu gelişme, Polio ve Tetanozdan sonra Kızamıkçığın da tamamen yok (elimine) edildiği bir ülke konumuna gelmemizdir.

Pandemi mücadelesi ile yoğun çaba içinde olduğumuz 16 Aralık 2020 tarihi ülkemizin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gündür. DSÖ Avrupa Bölgesi’nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 yılları arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye’de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir.

Toplum olarak önemli bir aşı kültürüne sahibiz. Çocukluk çağı aşılarında en fazla antijenle en yaygın aşılama yapan ve yüksek başarı elde eden ülkelerin başında geliyoruz. Aşı kayıt sistemi ve online takip edilen soğuk zincir lojistiği ile desteklenen güçlü bir birinci basamak sağlık ağı yanında yıllardır bu konuda emek veren sağlık personelimizin ısrarlı çabaları ve fedakarlığı bu başarının esas sahipleridir.

Sahada yıllardır emek veren aşı uygulayan personelimizi kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. COVID 19 aşı kampanyasında bu başarı hikayesi yol gösterecektir. Bu sefer başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla birlikte dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz."

TÜRKİYE'DE AŞILAMA NE ZAMAN?

Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçelere göre aşı haritası hazırlanıyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı , aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere. Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek. Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak. Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.

Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek. Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi. Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.

AŞILAR İÇİN SOĞUK HAVA ZİNCİRİ

Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak. 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.

21 GÜN ARAYLA İKİ DOZ AŞI UYGULANACAK

Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor. 2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak. 2’nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.

KORUMA SÜRESİ 6-8 AY ARASI

Aşının koruma süresi 6-8 ay arasında olacak. Şubat-mart aylarında hem toplumsal bağışıklık hem de aşı bağışıklığı nedeniyle her iki kişiden biri, salgın sisteminin dışına düşecek. Ancak nüfusun yüzde 50’sinin hasta olma olasılığı süreceği için bir süre daha dikkat etmek ve aşı yaptıranların sayısını arttırmaya çalışmak iyi bir tercih olacak.