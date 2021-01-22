Aşı ne zaman gelecek? 2. Parti (yeni aşı) ne zaman gelecek, Cumhurbaşkanı aşı açıklaması!

Yeni aşı ne zaman gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşılama programına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek" dedi.

Aşı takip ekranından kaç kişinin aşı olduğu paylaşılıyor!

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ülkede koronavirüs aşı yaptıran kişi sayısı anlık olarak aşı takip ekranına yansıyor. Aşının vurulmaya başladığı ilk günde toplamda 295 bin kişinin aşılandığı bildirilmişti. Anlık aşı sayacının yer aldığı platformda aşı sırası sorgulamalarıyla ilgili de bilgiler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden Türkiye'de aşı olan toplam kişi sayısı paylaşılmaya devam ediyor. Çin'den gelen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısı ilk etapta sağlık çalışanlarından başlanarak yaş gruplarından devam etmek üzere ocak ayında başlamıştı. Yaşlı ve bakım evlerindekiler ile burada görev yapanlar da ikinci süreç aşı programında yer aldı. Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar toplam 1.052.273 kişi aşılandı.

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov" internet sitesi üzerinden paylaşılan son verilere göre Türkiye'de toplam aşılanan sayısı 1.052.273 oldu.

Nasıl aşı olurum?

Platformda, corona virüs aşısı olmak için yapılması gerekenler ve öncelikli aşı grubu ''Nasıl aşı olurum?'' başlıklı bölümde hazırlanan video ile uygulamalı olarak anlatıldı. Buna göre; corona virüs aşısı olmak için önce e-Nabız uygulamasına giriş yapılması gerekiyor.

Ana menüde bulunan ''Covid-19 aşı durumu'' ana menüsüne tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek. Dileyenler SMS yolu ile de aşı öncelik durumlarını sorgulayabilecek. Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek.

İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık personeli tarafından aşılanacak. Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2'nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.