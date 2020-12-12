Aşı kimlere uygulanmayacak? Koronavirüs aşısı nerede yapılacak? Ücretsiz aşı kimlere yapılacak?

Çinden gelecek aşı için nefesler tutulurken aşı ile ilgili merak edilenleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta içi yaptığı toplantıda anlattı. Bakan Koca, koronavirüs aşısının zorunlu olmayacağını ancak aşılamanın özendirileceğini belirtti. Koca, "3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir" dedi. Peki, Koronavirüs aşısı geldi mi? Ücretsiz aşı kimlere yapılacak? Aşıda kimler kapsam dışı? Koronavirüs aşısı nerede yapılacak? İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler...

Çin'den gelecek koronavirüs aşısı tüm detaylar belli oldu. Aşı için geri sayım sürerken, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak aşılama ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Çin'den Aralık ayında 20 milyon doz, Ocak ayında 20 milyon doz ve şubat ayında 10 milyon doz olmak üzere toplamda 50 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Çinden gelecek aşılar ücretsiz uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, 2,5 ayda 25 milyonu kişinin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti. Gelecek aşılar vatandaşlara aşılar 2 doz halinde uygulanacak. Aşı olanlar ise e-Nabız ve HES kodu sistemine kaydedilecek.

Ama aşılama hemen başlamayacak. Bakan Koca, "2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz" dedi.

AŞI GELDİ Mİ? AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Aşının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini söylediklerini anımsatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Öyle düşünüyoruz bütün izinleri alınmış oldu ve geldikten sonra iki hafta Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun Laboratuvarlarında 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu sadece için Sinovac için geçerli değil, Pfizer için de geçerli, yarın olabilecek diğer aşılar için de geçerli Türkiye'de uyguladığımız bütün aşılarda bu güvenlik testi dediğimiz 2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz. Muhtemelen bu durumda aralık sonu itibarıyla, ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. İlk gelecek parti aralık ve ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon. 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde..."

Bakan Koca, aşıların zorunlu olup olmayacağı ile ilgili şunları söylemişti:

"Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının ölü virüs aşısı, bu ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem. Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve bu anlamda daha güvenli bulduğumuz bir aşı olduğu için vatandaşımıza etkinliği de ortaya konarak Çin Sinovac zannediyorum bir hafta içerisinde Faz 3 sonuçlarını açıklamış olacak. Biz ülkemizde bu aşının vatandaşımız üzerindeki etkinliğini görmek ve gerektiğinde aksiyon almak üzere Faz 3 çalışmasına biliyorsunuz hem Pfizer hem Sinovac aşısına izin vermiştik. Bizim kendi sonuçlarımız da zannediyorum bir hafta, on gün içerisinde açıklanmış olacak ara sonuçları. Bütün bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılır, sonuçlar gerçekten olumlu olursa, ben farklı bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. Aşıyı, yapılan kişinin HES koduna işlemiş olacağız, e-Nabız'a işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek."

AŞI KİMLERE UYGULANMAYACAK?

18 yaş altı gençler, çocuklar ve hamileler ile son 6 ayda koronavirüse yakalananlar ilk etapta aşılanmayacak. Ortalama sayısının 25 milyonu bulması bekleniyor.

ÜCRETSİZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca, "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.'' açıklamasını yaptı.

İkinci aşama: Toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü aşama: 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor.

Dördüncü ve son aşamada: İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

KORONAVİRÜS AŞILARI NEREDE UYGULANACAK?

Koronavirüs aşısı, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler ile evde bakım hizmeti alan yaşlılar için aşıların evlerde de yapılması planlanıyor.

ÖZEL HASTANELERDE YAPILACAK MI?

Gelen haberlere göre bazı özel hastaneler de gelen aşıyı ücretsiz yapmak için talip oldu.