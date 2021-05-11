Aşı kartı nasıl alınır? HES ve e-Nabız üzerinden covid ‘aşı kartı’ sorgulama ve oluşturma!

e nabız aşı kartı nasıl alınır? Türkiye’de iki doz aşı olmuş kişilere Sağlık Bakanlığı, e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkânı sunuluyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşılarını olmuş kişiler ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturabilecek. İşte covid aşı kartı sorgulama ve oluşturma…

Aşı kartı nasıl alınır, e nabız ve HES uygulaması üzerinden covid 19 aşı karşı nasıl oluşturulur? Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, “aşı pasaportunun” hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili önemli bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldı. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, uygulamaya girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. İsteyenlerin pasaport bilgilerini girerek de oluşturduğu aşı kimlik kartlarında Türkiye’nin geçen yaz başlattığı güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) da yer aldı. Bu kimlik kartlarının yurt dışı seyahatlerde kullanılabileceği belirtildi. İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, söz konusu kimlik kartları, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor

Ardından “Pasaportlarım”a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek “Kovid-19 aşı bilgilerim” kutucuğu seçin.

Gelen ekrandan “Aşı kartlarımı” tıklayıp ardından ekranın en altına gelen “Aşı kartı oluştur” seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek.

Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek.

Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

KOVİD-19 AŞISI OLMUŞTUR DIŞINDA GÜVENLİ TURİZMİN LOGOSU DA YER ALACAK

Bakanlık tarafından oluşturulan, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir”. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor