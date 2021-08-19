Aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nedir, ne işe yarar? Adım adım e-devlet üzerinden aşı kartı alma!

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, aşı kartı bulunmayan servisçilerin okullarda çalışamayacağını belirten Öztürk, 18 bin 700 servisçiden sadece 1'inin aşıya karşı çıktığını söyledi. Söz konusu gelişmenin ardından aşı kartı ile ilgili aramalar arttı. Peki, aşı kartı nedir, ne işe yarar? Aşı kartı nasıl ve nereden alınır? Aşı kartı sorgulama…

Öğrenci taşımacılığında aşı kartı zorunluluğu getirildi. İstanbul'da corona virüs aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak. İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, “Aşı kartı olmayanlar okullarda çalışamayacak. Zorunluluğu yok ama okullarda çalışmak için aşı olması gerekiyor insanların. Yarı yarıya kapasiteyle alakalı herhangi bir talimat gelmedi ama şöyle bir kural var, bir öğrenci okulun ilk günü ön koltukta oturuyorsa seneyi orada bitirecek yani bugün önde yarın arka koltuğa oturayım bu olmayacak. Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemiz 1 üye olumsuz dönüş yaptı, 'Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum' diye. Mutlaka her toplulukta, karşıtlar veya alternatif fikirde olanlar çıkabilir ama biz topluma hizmet veriyoruz konan kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu. Aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nedir, ne işe yarar? E-devlet aşı kartı alma!

Aşı kartı nedir, ne işe yarar?

Aşı kartı Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 2 doz aşı olup olmadığını gösteren dijital bir belgedir. Dilerseniz belgenin çıktısını da alabilirsiniz.

Aşı kartı nasıl alınır?

Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek. Türkiye’de 13 Ocak’ta başlayan Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, aşı bilgilerini e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayabiliyor.

Aşı kimlikleri e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturulabiliyor.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerini alabilir.

Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor.

Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

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AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.



Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.



İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.



Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.



AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.



Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.



Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.