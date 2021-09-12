Aşı karşıtları miting yaptı! 'Bizi robot yapacaklar'

Bir grup aşı karşıtı İstanbul Maltepe’de buluştu. Aşılamayla insanlara çip takıldığına inanan, sürecin Bill Gates Vakfı’nın ‘büyük oyunu’ olduğunu iddia eden aşı karşıtları maskesiz, mesafesiz eylem yaptı. Yani ‘Aşıyla çip taktırmayız, robot olmayız’ diyen protestocular, korona olup hastalanmayı ve hatta ölmeyi göze aldı!

Günlerdir izin tartışmaları süren aşı karşıtı miting dün Maltepe ’de yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından aşı karşıtı, “Büyük Uyanış” ismini verdikleri miting için saatler öncesinden alana geldi. Miting sadece aşıya karşı değil, maske ve mesafe gibi önlemlere de karşı yapılıyordu ancak polis üst arama noktasından maskesiz kimsenin geçmesine izin vermedi. Yanlarında maske getirmeyenler polislerin dağıttığı maskeleri taktıktan sonra alana girebildi. Geçici de olsa maske takmak istemeyenler alana alınmadı. Eylemciler, polis noktasından geçtikten sonra maskelerini çıkarttı.

ÇİP TAKTIRMAYIZ

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan aşı karşıtlarına organizasyon komitesi tarafından hazırlanan dövizler dağıtıldı. Dövizlerde, “Benim bedenim benim kararım”, “Ya cesaret ya esaret” ve “Aşıya değil faşizme karşıyız” yazılıydı. Mitingde “Çocuklara uzanan eller kırılsın” ve “Aşı zehirdir, bizden uzak tutun” sloganları atıldı.

Bir konuşma yapan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak , “Bizlere gerici, bilim düşmanı dediler. Bizi hayvanlar gibi uzaktan aşılamak istediler Bill Gates Vakfı’nın fonladığı pandemi BBC’nin haberiyle başladı. Bilim insanları salgının kaynağını tespit etmek için zamanla yarıştı. 6 ayda aşı ürettiniz, bir buçuk yılda mikrop dediğiniz şey 17 defa mutasyona uğradı. 7 varyant yaşandı, Siz hangi mikroba aşı yaptınız. Bunu bize açıklayın” dedi.

'BILL GATES’İN OYUNU BU'

Mitinge katılanların savunmaları ‘pes’ dedirtti. Lokum dağıtan Zahime Doğan fikirlerini, “Ortada aşı falan yok. Bunlar hep oyun. Hep hiçbir kurala uymadım. Hasta olmadım” diye açıkladı. Mustafa Zeytin ise “Aşı Bill Gates’in oyunudur. Üç ayda aşı yapıp insanlara vurmaya başladılar. Bizi robot yapacaklar. İnsanları hasta yapacaklar” dedi. Maske takmayı reddettiği için alana alınmayan Zeki Çevik ise “Maske karşıtı eylemde maske takma zorunluluğu olmaz. Bunu kabul etmiyorum. Ben takmadan içeri girmek istiyorum” diye konuştu.

BEN SELANİKLİYİM, HASTA OLMAM

Eyleme katılan en yaşlı aşı karşıtı olan 80 yaşındaki Sahime Yılmaz ise “Ben Selanikliyim. Ben hasta olmam. Aşı zararlı” dedi.

ÇOĞU ZATEN ÖLECEKTİ

Kahramanmaraş’tan miting için İstanbul ’a geldiğini belirten Meliha Tükek’in, “Ölen insanların çoğu zaten ölecekti” sözleri de şaşkınlık verdi.

GAZ MASKESİYLE GELDİ

Mitinge gaz maskesi ile gelen ve cerrahi maskelerin koruyuculuğuna inanmadığını belirten bir genç, “Zorunlu olmayan yerlerde maske takmıyorum, zorunlu olan yerlerde bunu takıyorum. Çok tuhaf bakıyorlar ama unuttukları bir şey var koronavirüs öncesinde de maske takan birine tuhaf bakılıyordu. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar” dedi.

AŞIYA KARŞI ROZET

Mitingde aşı, maske ve mesafeye karşı rozet dağıtan Olgun Geçkin, “Bu yaşanan zulme, yaşanan bu haksızlıklara karşı mücadele vermek için buraya geldim. Bu rozetleri arkadaşlarımızla birlikte yaptık hazırladık ve dağıtıyoruz burada. Biz artık buna pandemi değil ‘Plandemi’ diyoruz çünkü planlı bir şekilde hazırlanıp önümüze sunulmuş bir yalan bu” diye konuştu.(Hürriyet)