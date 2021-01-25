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Aşı ile ilgili flaş gelişme! İmzalar atıldı ve belli oldu

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 15:36 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 15:36

Milyonla bekliyordu. Aşı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. VisCoran İlaç Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Rus aşısı Sputnik V'ye ilişkin, "Teknoloji transferi ve Sağlık Bakanlığındaki prosedürler bittikten sonra aşıya kullanım izni alınacak. Ardından Türkiye'de pilot üretim yapılacak ve seri üretime geçilecek." dedi.


Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün  geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Türkiye'de  üretimini birlikte yapacağı Türk ortağı VisCoran İlaç Sanayii'nin Yönetim Kurulu  Başkanı Öztürk Oran, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
 Oran, 20 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe ilaç üretimi  yaptıklarını, dünyada ve Türkiye'de yeni çıkan ilaç, aşı, test ve kitlerle de  ilgilendiklerini söyledi.
 
Dünyada salgın ortaya çıkınca neler yapılabileceği konusunda çalışmaya  başladıklarını ifade eden Oran, o dönemde henüz Türkiye'de yerli ve milli aşı  üretiminin gündemde olmadığını belirtti.
 
Salgın döneminde ilk defa Rusya'da Kovid-19 aşısına ilişkin  açıklamaların yapıldığını hatırlatan Oran, "Rusya, bu aşıyı diğer ülkelerde de  üretmek istediği açıkladı. Rus aşısını üreten Gamaleya Enstütüsünün, Rusya  Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bağlantısı var, bu fonun şemsiyesi altında. Biz RDIF  üzerinden görüşmelere başladık. Görüşmeler belli bir seviyeye gelince 16  Ağustos'ta Türkiye'de anlaşma imzaladık. Anlaşmayı yaparken üretimin Türkiye'de  yapılmasını önerdik ve bu talebimiz kabul edildi. Teknoloji transferi Rusya'dan  gelecek, üretim Türkiye'de olacak. Bir nevi yerli bir ürün olacak." diye konuştu.
 
Oran, aşıyla ilgili Rusya'dan kendilerine ulaşan bilgi ve belgeleri,  gerekli incelemelerin ve prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla Sağlık  Bakanlığına ulaştırdıklarını bildirdi.
 
Rus tarafının "aşı konusunda Türk firmayla anlaştık" açıklamasının  ardından kamuoyunda bir merak olduğunu belirten Oran, "Biz ruhsat alana kadar  anlaşmayı açıklamayı düşünmüyorduk. Şu aşamada üretim yerleriyle ilgili teknoloji  transferinin peşindeyiz. Eş anlı olarak Sağlık Bakanlığındaki prosedürler de  yürüyor. Teknoloji transferi ve Sağlık Bakanlığındaki prosedürler bittikten sonra  aşıya kullanım izni alınacak. Ardından Türkiye'de pilot üretim yapılacak ve seri  üretime geçilecek." ifadelerini kullandı.
 
 "Öncelik ülkemizin ihtiyacı"
 
Öztürk Oran, Türkiye'de aşı üretimi yapabilecek altyapıya sahip 4-5  firma bulunduğunu söyledi. Kendilerinin de aşı üretimi için bu şirketlerle  görüşmeler yaptığını ifade eden Oran, "Rus Sputnik V aşısının Türkiye'deki üretim  partneriyiz. Türkiye'deki üretim yerine de birlikte karar vereceğiz. Aşı  üretiminin ülkemize önemli katkıları olacak. Öncelikle ülkemizin ihtiyacını  karşılayacağız. Sonra ihracat düşünülecekse buna birlikte karar vereceğiz." dedi.
 
 Rus aşısının, 20 yıllık araştırma geçmişi olduğunu ve Ebola hastalığı  için yapılan bir çalışmanın sonucu olarak bulunduğunu aktaran Oran, bu aşının  Türkiye'de üretilmesi durumunda Rusya'dan ülkeye bir know-how transferi  gerçekleştirilmiş olacağını söyledi.
 
Oran, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Türkiye ihracat üssü olabilir. Türkiye'nin ihtiyaç fazlasını başka  ülkelere ihraç etmek de mümkün olabilir. İleriki tarihlerde buradaki tesisler  talebi karşılayamazsa tesis yatırımı da söz konusu olabilir. Şu aşamada acil  kullanım izni alınacak. Zaman sıkıntısı nedeniyle seri üretim için hazır tesisler  araştırıldı. Vakit olsaydı burada yeni bir tesis yapılacaktı ve üretim orada  gerçekleştirilecekti. Salgın nedeniyle şu aşamada hazır tesisleri tercih ettik."
 
"Pek çok ülke Rus aşısını tescil ettirdi"
 
VisCoran İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Oran, dünyada halihazırda  birkaç ülkenin aşısının kullanıldığını ve çeşitli ülkelerde de aşı çalışmalarının  sürdüğünü anlattı.
 
Aşılar arasında "şu daha iyi, bu aşı daha üstün" şeklindeki  açıklamaların yersiz olduğunu, zaten bu aşıların Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili  kurumlardan onay alması gerektiğini belirten Oran, Türkiye'nin ilaç ve aşı  üretiminin dünya standartlarında olduğunu vurguladı.
 
Oran, Sputnik V aşının 3. faz çalışmasının 44 bin kişide yapıldığını,  sonuçların olumlu olduğunu ve Rusya'da şu ana kadar 2 milyona yakın insanın  aşılandığını bildirdi.
 
Dünyada pek çok ülkenin Rus aşısını tescil ettirdiğini ve üretim  görüşmeleri yaptığını aktaran Oran, şunları kaydetti:
 
"Rusya'nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri,  Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay ve  Türkmenistan'da da aşı tescil edildi. Sputnik V, Rusya dışında ilk olarak  Hindistan'da üretilmeye başlandı. Rusya, Hindistan'ın ardından Güney Kore, Çin,  Brezilya, Belarus ve Kazakistan ile de üretim anlaşmasına vardı."
 
 "Dünyanın en hızlı Kovid-19 tespit kiti"
 
Öztürk Oran, salgın döneminde dünyanın en hızlı Kovid-19'u tespit eden  kiti ürettiklerini belirterek, "PharmaNona firmamız, 15 saniye gibi kısa bir  sürede Kovid-19 tespiti için idrar kiti üretti. Şu anda dünyanın pek çok  ülkesinde kullanılıyor ve çok sayıda ülkede de kullanım için resmi izinler  alınıyor." dedi.
 
Testin önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, ardından Türkiye İlaç ve  Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını, Sağlık Bakanlığınca da  ruhsatlandırıldığını hatırlatan Oran, etik kurul onayı ile yapılan klinik  çalışmalarda testin doğruluk oranının mevcut testlere göre daha fazla olduğunu  söyledi.
 
Yurt dışından da yoğun talep aldıklarını belirten Oran, Almanya Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Çekya, İspanya, İsviçre, Slovakya, Polonya Japonya, Meksika, Kanada, Rusya, Libya ve Irak'tan distribütörlük alındığını,  ABD'de de FDA onayı beklendiğini sözlerine ekledi.

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