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Aşı ile ilgili flaş açıklama! İlk veriler ortaya çıktı

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 16:19 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 16:25

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın berber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonlu türüne karşı daha az etkili olduğu belirlendi.


AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, "İlk veriler, aşının temel olarak  B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı  sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisi verildi.
 
Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz  aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı  diğer aşılarla eşdeğer koruma sağladığı ifade edildi.
 
Aşının Güney Afrika mutasyonuna uyarlanmaya başlandığı ve gerekirse  sonbaharda teslimata hazır olacağı belirtildi.
 
Oxford Üniversitesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten ekibin  başındaki Prof. Sarah Gilbert da BBC'ye yaptığı açıklamada, "Belki vaka sayısını  o kadar azaltamayacağız, ancak ölümler, hastaneye yatışlar ve ağır hastalıklar  görmeyeceğiz." dedi.
 
  
 
 

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