Aşı ile ilgili flaş açıklama! DSÖ ölü sayısını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında 'Ciddi endişelerimiz var' açıklamasında bulundu. DSÖ Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı potansiyel ölü sayısını da açıkladı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 200 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüse karşı pek çok aşı geliştirildi.

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapılırken son dönemde özellikle Avrupa 'da aşılama çalışmalarının yavaşladığı bildiriliyor. Bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş açıklamalarda geldi. DSÖ, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında 'Ciddi endişelerimiz var' dedi.

Aynı açıklamada Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı 236 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısına da yer verildi. Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 210 milyon dozu geçti.