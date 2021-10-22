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Aşı ile ilgili flaş açıklama! Bakan Koca duyurdu

DHA |  22 Ekim 2021 Cuma - 11:29 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 11:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını yineleyerek "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.


Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri 'keşke aşı olmasaydım' demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.
 

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