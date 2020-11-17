Aşı haberleri sonrası altında sert hareketler! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kovid19 salgını etkisini sürdürürken, Moderna’nın Kovid19 aşı çalışmasına yönelik yaptığı açıklama altın fiyatlarını etkiledi ve altında aşağı yönlü sert hareketler gerçekleşti. Gram altın 469 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 770 liradan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 469 liradan, çeyrek altın 770 liradan, Cumhuriyet altını da 3,122 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı ise 466,86 lira. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.889,37 seviyesinde kaldı. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI 17 KASIM 2020 SALI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 758,80

SATIŞ: 772,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,79

SATIŞ: 466,86

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 428,50

SATIŞ: 431,50

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.132,50

SATIŞ: 3.156,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.122,00

SATIŞ: 3.169,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.082,35

SATIŞ: 3.127,20

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.517,70

SATIŞ: 1.539,90

ANTIN YORUMLARI: NE OLACAK?

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs aşısına ilişkin artan iyimserlik, haftanın ilk işlem gününde küresel risk iştahının güçlü seyretmesini sağladı. Bununla birlikte dün 92,50 seviyesi altına gerileyen dolar endeksi günü düşüşle tamamladı.’’

Gün içerisinde 1860 – 1890 seviyeleri arasında hareket eden ons altın ise, dolar endeksindeki zayıflama ve risk iştahındaki iyileşme ile birlikte dalgalı bir seyir izledi.

Ons altın bu sabah saatlerinde 1887 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, altın fiyatlarının 1850 seviyesinden bir taban oluşumu gerçekleştirme çabası içerisinde olduğunu takip ediyoruz.

Bu noktada, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması açısından ilk etapta 1900 ve ardından 1921 dirençlerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz."

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Altın içerisinde bulunduğumuz haftanın ilk işlem gününe Kovid19 vaka sayılarında yaşanan artışlarla toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatlarında, Moderna’nın Kovid19 aşı çalışmasına yönelik yaptığı açıklama ile birlikte aşağı yönlü sert hareketler gerçekleşti.

Moderna yaptığı açıklamada aşının Kovid19’a karşı %94.5 etkili olduğunu ve aşının 2-8 derece aralığındaki standart buzdolabı sıcaklığında 30 gün dayanabildiğini belirtti.

Ek olarak Moderna ABD’de aşının acil kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurunda bulunabileceklerini belirtti. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Pfizer ve BionTech yaptıkları aşının %90 başarı elde ettiğini ve -70 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Moderna’dan gelen açıklamalar umutları daha da yeşertti. Bu iyimser haber akışı ile küresel bazda risk iştahı artarken altın 1892 seviyesinden 1864 seviyesine kadar sert geri çekildi. Piyasalar bu konuda hakkında gelebilecek haber akışlarını yakından izleyecek. Bununla birlikte gün içerisinde ABD’den gelecek olan Perakende Satışlar verisi izlenecek."

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından ise şu ifadeler kullanıldı: Aşı haberleri geçtiğimiz hafta güvenli limanlarda sert değer kayıplarına yol açtı. Hafta başında 1,850 $ seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı yeni haftada kayıplarını geri alma çabası içerisindeydi.

Akşam saatlerinde Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklaması ve aşının %94 etkili olduğunu açıklamasıyla birlikte altında sert satışlar görüldü. Günün ilerleyen saatlerinde kayıplarını kompanse eden ons altın yeniden 1,890 $ seviyelerine yöneldi.