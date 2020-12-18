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Aşı fiyatlarını yanlışlıkla hesabından paylaştı! Anında skandal patladı...
ABD'de Pfizer ve BioNTech'ten sonra ikinci koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildi, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin aşı ekibinde dikkat çeken bir isim var. Belçikalı bakanın Twitter hesabından paylaştığı liste hemen silindi ama artık çok geçti.
Kabus gibi geçen 2020 yılı sona ererken yeryüzünde yaklaşık 75 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınına karşı artık tüm gözler aşılarda.