Aşı başlayana kadar çocukları Covid’den koruyun!

Covid-19 enfeksiyonunun çocuklarda genellikle bulgu vermeden veya çok hafif bulgularla seyrettiğinin bilindiğini işaret eden Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Gülendam Koçak, “Nadiren bazı çocuklarda Covid enfeksiyonu geçirdikten ortalama 2-4 hafta sonra MIS-C denilen ağır bir hastalık durumu ortaya çıkabilmektedir” dedi.

Covid-19 teması olmuş, hastalığı belirtili veya belirtisiz geçirmiş tüm çocuklarda MIS-C gelişme riski bulunduğunu ifade eden Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Gülendam Koçak, “Genellikle hastalık 3-12 yaş arasındaki çocuklarda (ortalama yaş 8) görülmekte fakat küçük bebeklerde ve daha büyük çocuklarda da görülebileceği bilinmektedir. Hangi çocuklarda MIS-C görülebileceği veya hangi hastalıklara sahip çocukların risk altında olduğu henüz bilinmemektedir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Gülendam Koçak, çocuklarda görülen MIS-C’nin nadir görülmesine rağmen, ciddi bir durum olması nedeniyle bulgularının iyi bilinmesi ve ailelerin hekimlere erken tanı açısından yardımcı olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Prof. Dr. Koçak, önceden geçirilmiş (genellikle 2-4 hafta önce) veya yeni geçirilmekte olan Covid-19 enfeksiyonu ya da Covid-19 enfekte kişi ile temas öyküsü olan çocuklarda dirençli ateş başta olmak üzere, aşağıdaki bulguların bir kısmının olması durumunda bu hastalıktan şüphelenilerek hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti:

- 24 saatten daha uzun süren ateş (özellikle 38 derecenin üzerinde ise)

- Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi mide-bağırsak sistemini ilgilendiren bulgular

- Kas, eklem ağrıları

- El-ayak cildinde soyulma

- Ciltte döküntü

- Yorgunluk, halsizlik

- Çarpıntı

- Hızlı soluk alıp verme

- Gözlerde çapaklanma olmadan gelişen kızarıklık

- Dudak ve dilde kızarıklık, çatlamalar, şişlik

- El ve ayaklarda kızarıklık ve şişlik

- Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi

Hastada şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, cilt/dudak/tırnak yatağında solukluk, morarma benzeri renk değişikliği, bilinç değişikliği ve uykuya eğilim gibi bulguların varlığında ise acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini ifade eden Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gülendam Koçak, ne kadar çok bulgu bir aradaysa hastalık riskinin o kadar yüksek olduğunu belirtti.

2 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR MASKE TAKMALI

Aşının Covid-19 enfeksiyonundan koruduğu ve daha hafif bir hastalık geçirmesini sağladığının bilindiğinin altını çizen Prof. Dr. Koçak, “Günümüzde henüz ülkemizde çocukların aşılanması söz konusu değildir ama erişkinlerin aşılanması ile çocukların da kısmen korunmasının sağlanacağı aşikârdır” dedi.

Prof. Dr. Gülendam Koçak, aşılanma ile toplum bağışıklığı kazanılıncaya dek aşağıdaki korunma yöntemlerini uygulamanın günümüzde geçerli olan tek korunma yöntemi olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:

- El hijyeni: Ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın, su-sabun bulunmayan ortamlarda en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları temizlikte kullanılabilir.

- Covid-19 bulguları olan kişilerden uzak durun. İnsanların büyük kısmının hastalığı ‘asemptomatik’ (bulgu göstermeden) geçirdiği bilindiği için yalnızca hasta kişilerden uzak durmak yeterli değildir. Bu nedenle kalabalık ortamlarda uzak durulması, salgın yatışıncaya kadar şarttır.

- Sosyal mesafeye dikkat edilmelidir, kişiler arasındaki mesafe 2 metrenin altına inmemelidir.

- Kalabalık ve temas riskinin yüksek olduğu ortamlarda maske takılmalıdır. İki yaşından büyük çocukların maske takması önerilmektedir.

- Çocuğunuzun yüzüne dokunmamasını sağlamaya çalışın.

- Hem kendinizin hem çevrenizdekilerin öksürürken/hapşırırken yüzünüzü dirsekle veya bir örtüyle kapatmaya dikkat edin.