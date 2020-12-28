Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Ve belli oldu, yeni teklif geldi...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık’tan bu yana üç kez toplandı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılardan henüz sonuç çıkmazken, dördüncü toplantı bugün saat 10.30’da yapılacak.Komisyon son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Asgari ücretin belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız” denildi. İşçi konfederasyonlarının ortak açıklamasında, “Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Bu tutarda aile unsuru yoktur. Bu ayın fiyat artışı ile 2021 fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bu unsurları kapsayacak asgari ücretin, kesintiler olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır” denildi.

TÜRK İŞ: 3 BİN LİRADAN AZ OLMASIN

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi. Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

ASGARİ ÜCRETTE TÜİK RAKAMI