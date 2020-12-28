Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Ve belli oldu, yeni teklif geldi...
28 Aralık 2020 Pazartesi - 7:22 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 7:44
Asgari ücret belli oluyor. Milyonlar nefesini tuttu bekliyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi. Öte yandan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, ‘asgari ücret kesintisiz işçinin eline geçmeli’ talebinde bulundu.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık’tan bu yana üç kez toplandı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılardan henüz sonuç çıkmazken, dördüncü toplantı bugün saat 10.30’da yapılacak.Komisyon son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Asgari ücretin belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız” denildi. İşçi konfederasyonlarının ortak açıklamasında, “Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Bu tutarda aile unsuru yoktur. Bu ayın fiyat artışı ile 2021 fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bu unsurları kapsayacak asgari ücretin, kesintiler olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır” denildi.
TÜRK İŞ: 3 BİN LİRADAN AZ OLMASIN
2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Türk-İş'in asgari ücret teklifi belli oldu.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi. Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."
ASGARİ ÜCRETTE TÜİK RAKAMI
7 milyon kişinin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinden ilk rakam belli olmuştu. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.
ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret rakamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belli yere gelsin o zaman konuşalım." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ise asgari ücret zammına yönelik şunları söylemişti: "Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor, bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz."
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.