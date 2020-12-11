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Asgari Ücretlinin sesi olacak! Türk-İş açıkladı

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 13:28 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 13:28

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı 15 Aralık'ta yapılacak. Türk-İş'ten asgari ücret artışı ile ilgili açıklamalar ise gelmeye devam ediyor. Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun beş kişilik işçi heyetinde bu yıl asgari ücretle çalışan bir engelli kadın işçiye de yer verdi. Adalet Bakanlığı'ndan büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, milyonlarca asgari ücretlinin sorunlarını dile getirmek için pazarlık masasında olacak.


Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları  ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
 
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 4 Aralık'taki ilk toplantısını  çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yine aynı  yöntemle 15 Aralık'ta yapacak.
 
Görüşmelerde, bu yıl asgari ücrette yapılacak artışının yanında,  Türk-İş'in komisyonun beş kişilik işçi heyetinde Koop-İş Sendikası üyesi kadın  işçi de yer alacak. Adalet Bakanlığı'nda büro görevlisi olarak çalışan evli ve  iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, komisyonda milyonlarca asgari ücretlinin sesi  olacak.
 
 "Günümüz hep hesapla geçiyor"
 
Özgül Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda taşeron  işçilikten kadroya geçtiğini belirterek, asgari ücretli olarak çalıştığını  söyledi.
 
Biri ortaokul diğeri lisede eğitim gören iki kızı ve uzun süredir  işsiz olan eşiyle Sincan'da yaşadığını dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:
 
"Eşim elektrikçi ama uzun süredir işsiz. Tek maaşla geçinmeye  çalışıyoruz. Dün yine markete gittim, zeytinyağı ve yumurta aldım 90 lira ödedim.  Bunun kirası var, faturaları var. Geçinemiyoruz. Resmen açlık sınırı diyebilirim.  Büyük kızım fen lisesini kazandı ama masraflar nedeniyle oraya gönderemedim.  Üniversitede diş hekimliği bölümünü istiyor, kazanırsa acaba oraya gönderebilir  miyim onu da bilmiyorum. Fen lisesinde okuması gereken çocuğum neden anadolu  lisesine gitsin? Servis 500 lira, yemek 200 lira. Ben asgari ücretle çalışan  biriyim. Ben 100 liraya yemek yiyorum. Öğrenci 200 liraya yemek yiyor. Onun için  gönderemedim. İstediğin çoğu şeyi alamıyorsun. Çabalıyorsun borçla borç  yapıyorsun. Kredi kartları çoğalıyor. Sosyal hayatımız yok, günümüz hep hesapla  geçiyor."
 
"Bu sene biraz daha umutluyuz"
 
Yardımcı, Türk-İş yönetimine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda  kendisine yer verilmesinden dolayı teşekkür ederek, duyulan güveni boşa  çıkartmayacağını dile getirdi.
 
Komisyonda, asgari ücretlilerin sesini duyurmak ve sıkıntılarını  anlatmak istediğini ifade eden Yardımcı, şunları söyledi:
 
"Yıllardır asgari ücretle çalışan biri olarak, tüm asgari ücretlilerin  neler yaşadığını biliyorum. Hepimiz ev geçindirmeye çalışıyoruz. Ne kadar  geçindirdiğimiz tartışılır. Maaş kartları eksiden çıkmıyor. Çocuklarımızın  ihtiyaçlarının yarısını karşıladığımızda bize sıra bile gelmiyor. Fedakarlık  yapıyoruz. Sesimizi duyurmak için buradayım. Bu sene biraz daha umutluyuz. Asgari  ücretli çalışanların bana güvenmelerini istiyorum."
 
 "Tebessüm ettirecek bir rakam bekleniyor"
 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da 3 Aralık'ın da Dünya Engelliler  Günü olduğunu anımsatarak, 4 Aralık'ta başlayan görüşmelerde asgari ücretle  çalışan bir engelli kadın işçiye yer verme kararı aldıklarını söyledi.
 
Adalet Bakanlığı'nda işçi olarak çalışan Özgül Yardımcı'nın, bu yıl  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi heyetinde milyonlarca asgari ücretliyi  temsil edeceğini belirten Atalay, şunları kaydetti:
 
"Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nda bizim sendikacı arkadaşlarımız,  asgari ücretin yetersiz olduğunu anlatıyor ama bunu yaşayan birinin anlatması  bambaşka. Özgül Yardımcı, asgari ücretle geçinilemediğini ilk toplantıda biraz  anlattı. Gelecek toplantılarda da bunu anlatmaya devam edecek. 7 milyon çalışan  ve bunların aileleri, komisyondan tebessüm ettirecek bir rakam bekliyor."
 
  
 

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