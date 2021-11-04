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Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi! Bakan resmen açıkladı

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 20:00 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 20:00

Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca çalışan merakla bekliyordu. Canlı yayında duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birisinin "vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi" olduğunu belirterek, "İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.


Elvan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, son 2 yıldır  olağanüstü bir küresel dönemden geçtiklerini, bu yıl ekonomik aktivitede dünya  genelinde bir canlanmaya şahit olsalar da karşılarında hala önemli belirsizlikler  bulunduğunu söyledi.
 
Enerji fiyatları ve taşıma maliyetlerinin hızla arttığını, arz-talep  dengesizliklerinin küresel enflasyonu beslediğini, pek çok ülkede kamu maliyesi  alanında yaşanan bozulma ve artan borç stokunun rekor seviyelere ulaştığını  anlatan Elvan, normalleşme sürecinin zaman alacağını düşündüklerini ifade etti.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kararlarını günübirlik gelişmelere  göre almadıklarını ve yönlerini tayin etmediklerini belirten Elvan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Bir taraftan küresel konjonktürün geleceğe yönelik olası etkilerini  değerlendirirken, diğer taraftan güçlü Türkiye inşası için orta ve uzun vadeli  bir perspektif anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Makroekonomik ve finansal  istikrarı güçlendirip sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme  hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için düşük enflasyon ve kur istikrarına  önem veriyoruz. Ekonomi politikalarına güveni daha da artırıp ülke risk primimizi  düşürmenin, piyasa istikrarını güçlendirmenin, yerli-yabancı tüm yatırımcılar  için elverişli bir ortam oluşturmanın gayreti içindeyiz."
 
"Yılı, geçmiş eğilimlerin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açıkla  kapatacağız"
 
Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Programı ve Orta Vadeli Program'da  çizdikleri yol haritasına bağlı kalacaklarını, yapısal politikaları büyük bir  kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini, tüm paydaşları, özel sektör ve  STK'lar ile iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi.
 
Salgın döneminde reel sektörün ayakta kalması ve istihdamda  sürekliliğin sağlanmasının kendileri açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan  Elvan, uyguladıkları politikalar sayesinde geçen yılı iç talebin sürüklediği bir  büyümeyle kapattıklarını, bu senenin ilk yarısında yüzde 14,3'lük büyüme  yakaladıklarını bildirdi.
 
Elvan, "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir  yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. 2021'i yüzde 9'un üzerinde  bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da  kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bizim için büyümenin dengeli ve  sürdürülebilir olması, istihdama olan katkısı ve gelir dağılımı adaletini tesis  edici nitelikte olması büyümenin seviyesinden çok daha önemli." şeklinde konuştu.
 
Geçmiş yıllarda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığın da  yüksek, düşük olduğu dönemlerde ise cari açığın da düşük olduğunu, bu döngüyü  kırmak, yapısal cari açığı azaltmak için önemli adımlar attıklarını ve atmaya da  devam ettiklerini aktaran Elvan, şunları kaydetti:
 
"Bu sene için öngördüğümüz yüzde 9'luk büyümeyi, milli gelire oran  olarak yüzde 2'nin altında bir cari açıkla gerçekleştireceğiz. Yani yılı, geçmiş  eğilimlerin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız. Uluslararası  emtia ve enerji fiyatları aleyhimize işlese de bu başarılı performansta 4 faktör  rol oynuyor. Yapısal cari açığı azaltıcı yatırımlara öncelik veriyoruz. Artan dış  talebin de etkisiyle  güçlü bir ihracat performansı gösteriyoruz. Altın  ithalatına ilişkin aldığımız önlemler, güçlü bir şekilde etkisini ortaya koydu.  Turizmde, 2020'ye kıyasla çok daha iyi bir performansa imza attık."
 
"Türkiye ekonomisi kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamayacak"
 
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "hükümetin ihracatı desteklemek  amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine" ilişkin yorumlarla karşılaştıklarını  aktararak, "Bu yorum doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır,  kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; verimlilik,  yani üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerinizden, teknolojiyi üretme ve  kullanma becerinizden gelir. Verimlilik kazanımlarıyla desteklenmeyen bir büyüme  modeli, sürdürülebilir bir model değildir." diye konuştu.
 
Ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20  yıldır esnek bir yaklaşımla ekonomiyi yönettiklerini belirten Elvan, şöyle devam  etti:
 
"Bunu yaparken de mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik,  vazgeçmeyeceğiz. Şunu çok net ifade edeyim; Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi  kaynaklı bir risk yaşamadı, yaşamayacak. Dünyada bütçe açıklarının çift haneleri,  borçluluk seviyelerinin ise üçlü haneleri gördüğü bir ortamda biz yine sağlam ve  ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla ayrıştık. 2021 bütçemizde yüzde 4,3'lük  bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla  kapatacağız.Yıl boyunca hedefimizle uyumlu olarak bütçemizi yönetirken,  salgınla mücadelede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yüksek gayret  gösterdik."
 
Salgın nedeniyle 2020'den bu yana vatandaşlar için sundukları  desteklerin yıl sonunda 734 milyar liraya ulaşacağını aktaran Elvan, "Enflasyonla  mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu  gelirinden vazgeçtik, maliye politikası kararlılığını çok net bir biçimde  gösterdik. Bahsettiğim bu tutara doğal gaz ve elektrik alanında verdiğimiz  destekler dahil değildir." dedi.
 
 
"Vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için gerekli hassasiyeti  göstereceğiz"
 
Lütfi  Elvan, uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve Türkiye'nin  kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden ürettiği elektrikte yaşanan  düşüşe işaret ederek, bu maliyet artışlarını vatandaşlara en az düzeyde  yansıttıklarını, maliyetin önemli bir bölümünü kendilerinin üstlendiğini söyledi.
 
Yurt dışından alınan doğal gazın daha düşük fiyatla vatandaşa  sunulduğunu aktaran Elvan, şu anda ısınma amaçlı (yurt dışından) 100 birime  aldıkları doğal gazı vatandaşlara 25 birime sattıklarını, elektriği ise üretim  maliyetinin yüzde 50'si daha düşük bir fiyatla sunduklarını bildirdi.
 
Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan birisi,  vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir  iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli  hassasiyeti göstereceğiz." dedi.
 
Borçlanma konusunda da son derece dikkatli ve temkinli bir yaklaşım  izlediklerini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:
 
"Bütçe disiplininde gösterdiğimiz hassasiyet, Hazine'nin finansman  ihtiyacını da azalttı. 2021'de 618 milyar lira borçlanma öngörmüştük ama 155  milyar lira daha az borçlanmayla yılı kapatacağız. Aşağı yukarı 463 milyar  lirayla yılı kapatacağız. AB tanımlı borç stokumuzun milli gelire oranını  düşürüyoruz. Tabii borç stokumuzun düşük olması, elbette başlı başına yeterli  değil. Borç stokumuzun yapısını da iyileştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla iç  piyasada döviz cinsi borçlanmayı bu sene yarı yarıya düşürdük. Aynı zamanda, iç  borçlanmanın vadesini de önemli ölçüde uzattık. 2020 yılı içerisinde 29 aya kadar  düşen iç borçlanmanın ortalama vadesini 56 aya yükselttik."
 
"2022'de yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz"
 
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2022'nin, gelişmiş ülke merkez  bankalarının para politikalarının etkili olacağı bir yıl olacağını belirterek,  yurt dışı piyasalarda oynaklığın artacağı bir döneme girdiklerini, gelişmekte  olan ülkelere yönelik portföy akımlarının bu dönemde olumsuz etkilenebileceğini  söyledi.
 
Elvan, 2022 yılı Hazine Finansman Programı'nı bu gelişmeleri dikkate  alarak ihtiyatlı bir şekilde hazırladıklarını aktararak, "2022'de toplam 498  milyar lira tutarında borçlanmayı hedefliyoruz. Piyasa koşullarına bağlı olmakla  birlikte önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz.  Hazinemizin yeşil tahvil olarak da bilinen, sürdürülebilir tahvil ihraçlarına  imkan verecek programımızı yakında tamamlamış olacağız." dedi.
 
Yüksek enflasyonun, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli  bir sorun olmaya başladığını vurgulayan Elvan, küresel tedarik zincirinde yaşanan  problemlere, enerji, gıda, navlun ve emtia fiyatlarındaki artışlara, kuraklık ve  stoklama eğilimindeki yükselişe işaret etti.
 
Arz ve talep kaynaklı bu gelişmelerden etkilenen Türkiye'nin  enflasyonla mücadelede 2020'nin son çeyreğinden itibaren para ve maliye  politikalarında kritik adımlar attığını belirten Elvan, konuşmasını şöyle  sürdürdü:
 
"Ancak son 2 aydır küresel gelişmelerin de etkisiyle finansal  piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Merkez Bankası kararı sonrasında piyasa  faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde bir  hareketliliğe şahit olduk. Ben burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı  edilemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon  görünümünü şekillendiriyor. Gerek küresel konjonktür gerekse yurt içinde  enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor.Hepinizin bildiği gibi  enflasyon, orta ve uzun vadede bir arz talep sorunudur. Bu bağlamda maliye  politikalarımızı, arz yönlü yapısal politikalarla ve verimlilik artışlarına  yönelik tedbirlerle desteklemeye devam edeceğiz."
 
"Bankalar verilen kredinin hangi amaçlarla kullanıldığını takip  etmeli"
 
Lütfi Elvan, bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısı ve aktif  kalitesiyle sağlıklı bir yapı arz ettiğini belirterek, "Sektörün 2 konuyu  hassasiyetle değerlendirmesini istiyorum. Birincisi, kullandırılacak yeni  kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata yönelik olmasını çok  önemsiyoruz. Kaynakların tahsisinde bankaların seçici ve odaklı bir yaklaşım  içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen kredinin hangi amaçlarla  kullanıldığının takibi şart. İkincisi, bankacılık sektörümüz, teminata dayalı  geleneksel kredilendirme yaklaşımının ötesine geçmeli diye düşünüyorum. Risk  yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu yönde  bir yaklaşım, KOBİ'lerin, start-up'ların yeterli finansal kaynağa ulaşmasında  büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.
 
Elvan, küresel ölçekte sorunların yaşandığı bir dönemde büyümede, kamu  maliyesinde ve bankacılık sektöründe en iyi performans gösteren ülkelerden  olduklarını vurguladı. Bunlarla birlikte aksayan yönlerinin de bulunduğunu  aktaran Elvan, bu problemleri çözmek için yeterli güçlerinin ve kararlılıklarının  bulunduğunu sözlerine ekledi.
 

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