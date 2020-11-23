Asgari ücrete zam! Milyonlarca çalışana güzel haber

Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından daha şimdiden merak konusu olmaya başladı. Geçen yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylelikle 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Bu yılda asgari ücrette bu oranlarda bir artış bekleniyor. Uzmanlar ise 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyor. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakam olması bekleniyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı. 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftası başlanması bekliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili olarak tarih henüz belli olmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak toplantı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak Asgari ücret Komisyonu toplanmasının ardından zam açıklaması da yine bu komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara 'da toplanacak. Toplantılara Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, DİSK ve Hak-İş katılacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak. Asgari ücrete geçtiğimiz yıl başında yüzde 15 zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer oranda bir zam yapılması bekleniyor. 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağı öngörülüyor. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakam bekleniyor.

SENARYOLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

Geçen yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylelikle 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Brüt Ücret 2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL

İşsizlik Sigorta sı Primi İşçi Payı 29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL

Gelir Vergisi 375,23 TL

Damga Vergisi 22,34 TL

Kesintiler Toplamı 839,02 TL

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen yürürlükte. Son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlama ve zamlar vatandaşların AGİ merakını arttırdı. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı.