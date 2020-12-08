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Asgari ücrete zam! İşte rakamlar
Asgari ücrete ilişkin toplantıların yapılmasına devam ediliyor. Çalışanlar ise maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor. 7 milyon çalışana 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara ödeniyor. Asgari ücretle birlikte alınan işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak. İşte oranlara göre beklenen asgari ücret zammı...
Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.