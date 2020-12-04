Asgari ücrete zam! Bir ilk ve belli oldu, 2 bin 673 lira...

Milyonların beklediği gün geldi. 2021 yılı asgari ücreti için ilk toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak. Korona nedeniyle ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında internet ortamında gerçekleşecek. Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin ilk açıklama geldi. Asgari ücret için 5 senaryo konuşuluyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 senesine ilişkin enflasyon hedefine (yüzde 12.1) 3 puan refah payı ilave edilmesi halinde yüzde 15 oranında bir artış gerçekleşecek. Yani brüt asgari ücret 3 bin 384 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 673 olarak belirlenecek. İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, başlıyor. Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek. Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

OYLAR EŞİT OLURSA BAŞKANIN TARAFI KABUL EDİLİYOR

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTE 5 PARAMETRE ÖN PLANDA

Asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor.

EN YÜKSEK 3 BİN 159 LİRA

Ülkemizde sigortalı çalışan 10 kişiden 4’ü asgari ücret alıyor. Avrupa’da asgari ücretle çalışma oranının en yüksek olduğu ülke % 41 ile açık farkla Türkiye. Avrupa Birliği’nde ise bu oran sadece yüzde 7.

TÜİK verilerine göre sigortalı çalışan sayısı 27 milyon 554 bin kişi. Asgari ücret için 6 senaryo konuşuluyor bunların en yüksek 3 bin 159 lira.. Orta Vadeli Programlar'da (OVP) 2021 yılına ilişkin enflasyonun yüzde 8 olması bekleniyor. Yüzde 8 oranında artış yapılması halinde brüt asgari ücret 3 bin 178 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 510 lira olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TMCB), enflasyonun 2021 senesinde yüzde 9.4 olacağını öngörüyor. Yüzde 9.4 oranında artış yapılması halinde brüt asgari ücret 3 bin 220 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 542 lira olarak belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TMCB), 2020 senesine ilişkin enflasyon tahminini yüzde 12.1 şeklinde değiştirdi. Yüzde 12.1 oranında artış yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 605 lira olarak belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 senesine ilişkin enflasyon hedefine (yüzde 9.4) 3 puan refah payı ilave edilmesi durumunda yüzde 12.4 oranında bir artış gerçekleşecek. Yani brüt asgari ücret 3 bin 308 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 612 lira olarak belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 senesine ilişkin enflasyon hedefine (yüzde 12.1) 3 puan refah payı ilave edilmesi halinde yüzde 15 oranında bir artış gerçekleşecek. Yani brüt asgari ücret 3 bin 384 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 673 olarak belirlenecek.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.

İyi Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL’de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.

MHP ise asgari ücretin 2021 yılında açlık sınırında tutulmasını ve işçilere ulaşım desteği sağlanmasını bildirdi. (2020 Yılı açlık sınırı 2 bin 517 TL)

CHP asgari ücretle ilgili en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini sözcüsüyle basına duyurdu. HDP asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirmişti.