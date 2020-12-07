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Asgari ücrete zam! 9 maaş ve ücret de artacak...

Milyonlarca çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren 2021 yılındaki asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. Bu ayın sonunda rakam duyurulacak. Asgari ücrete gelecek zam tam 9 maaş ve ücretin de artmasını sağlayacak. İşte asgari ücretin etkilediği diğer maaşlar.

Asgari ücrete zam! 9 maaş ve ücret de artacak...
Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve ücreti de belirliyor. En yüksek maaş beklentisi 'Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur' şeklinde. İşte asgari ücret ile değişecek 9 maaş ve ücret...
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