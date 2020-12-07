Asgari ücrete zam! 9 maaş ve ücret de artacak...

Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve ücreti de belirliyor. En yüksek maaş beklentisi 'Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur' şeklinde. İşte asgari ücret ile değişecek 9 maaş ve ücret...