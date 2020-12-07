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Asgari ücrete zam! 9 maaş ve ücret de artacak...
Milyonlarca çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren 2021 yılındaki asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. Bu ayın sonunda rakam duyurulacak. Asgari ücrete gelecek zam tam 9 maaş ve ücretin de artmasını sağlayacak. İşte asgari ücretin etkilediği diğer maaşlar.
Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve ücreti de belirliyor. En yüksek maaş beklentisi 'Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur' şeklinde. İşte asgari ücret ile değişecek 9 maaş ve ücret...