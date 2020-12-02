Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira…

Milyonların güzü orada ve beklenen gün geldi. Cuma günü asgari ücret masası kuruluyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Herkes bu sorunun yanıtı merak ediyor. Geçen yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylelikle 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Bu yılda asgari ücrette bu oranlarda bir artış bekleniyor. Asgari ücret için üç rakam konuşuluyor en yüksek 3 bin 159 lira..

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır asgari ücret pazarlıklarını ve olası yeni asgari ücreti yazdı... Nayır, 'Geleneksel asgari ücret pazarlıkları başlıyor' başlıklı yazısında şunları dile getirdi: Üerine filmler yapılmış, tiyatrolar oynanmış ve skeçler yazılmış bir ücret düşünün! Gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ve filmin sonunda o rakamla geçinmeye çalışıyorsunuz. Hatta filmi bile o rakamla izlediğinizi anlıyorsunuz. İşte asgari ücretin ve asgari ücretlinin dramıdır bu. Ülkemizde sigortalı çalışan 10 kişiden 4’ü asgari ücret alıyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde ise oldukça düşük. Avrupa’da asgari ücretle çalışma oranının en yüksek olduğu ülke % 41 ile açık farkla Türkiye. Avrupa Birliği’nde ise bu oran sadece yüzde 7.

TÜİK verilerine göre sigortalı çalışan sayısı 27 milyon 554 bin kişi. Bu oran üzerinden hesap edecek olursak asgari ücretle çalışan sayımız 10 milyonun üzerinde. Hal böyle olunca, bir de pazarın gerçek enflasyonunu hesaba katınca asgari ücretlinin geçinmek için mucizeyi gerçekleştirdiğini söylesek gayet yeridir.Peki 2021 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? Yılın son ayında başlayan komisyon toplantı takvimi nasıl planlandı? Toplantıda masada olacak rakamlar neler?

Gelin hep beraber bakalım bu soruların cevaplarına…

İlk komisyon cuma günü toplanıyor!

Asgari ücrete yön veren, asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı 4 Aralık Cuma günü toplanacak. Komisyonda; işçi, işveren ve devlet tarafını temsilen yetkililer kıran kırana pazarlıklarla 1 yıl boyunca uygulanacak asgari ücreti belirliyor. Son yıllarda bu komisyona asgari ücretli işçiler de katılıyor. İşçilere aldıkları bu ücretle geçinmeyi nasıl becerebildikleri soruluyor, düşünceleri alınıyor. Gün sonunda varılan nokta ise; işçi kesiminin talebinden oldukça az, işveren kesimine göre de çok olan bir ücret belirleniyor. Her ne kadar katılımcılar görüş bildirse de yine de son karar devlet ahalisinin oluyor.

Döviz kuru asgari ücreti vurdu!

Son yıllarda yaşanan döviz kurlarının durdurulamaz yükselişleri nedeniyle asgari ücretinde kurlar bazındaki değerini düşürüyor. Yılbaşında 400 dolar olan asgari ücret yıl içerisinde doların en yüksek seviyesinde 272 dolara kadar geriledi. Ucuz işçiliğin parlayan ülkesi olan Çin’de asgari ücret ortalama 330 dolara denk gelirken, Aralık ayının ilk haftasındaki kurla mevcut asgari ücret 295 dolara çıkmış oldu. Yeni açıklanacak asgari ücretle birlikte asgari ücretin en azından 350 doların üzerine çıkması bekleniyor.

Siyasi partiler asgari ücret tekliflerini açıkladı!

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına sayılı günler kala siyasi partilerin belirledikleri ücretler yavaş yavaş dile gelmeye başladı.

İyi Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL’de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.

MHP ise asgari ücretin 2021 yılında açlık sınırında tutulmasını ve işçilere ulaşım desteği sağlanmasını bildirdi. (2020 Yılı açlık sınırı 2 bin 517 TL)

CHP asgari ücretle ilgili en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini sözcüsüyle basına duyurdu. HDP asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirmiştir.

İşçi kesimini temsil eden sendikalardan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulislerde en az 2 bin 750 TL şeklinde beklentiler olduğu söyleniyor.

Asgari ücretle ilgili en yetkili hükümet kanadı henüz resmi bir açıklama yapmamış olup, Çalışma Bakanı sadece ‘Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.’ şeklinde görüş bildirdi.

Beklenti nedir, ne olacak?

Asgari ücretle ilgili farklı beklentiler mevcuttur ancak her kesimi düşünerek bir rakam belirleneceğini de unutmamalıyız. Pandemi dolayısıyla kapanan işletmeler göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılında işverenleri gözeten bir ücretin belirleneceğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Merkez Bankası’nın ‘2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir’ görüşüne istinaden küçük bir zam yapılacağı ön görülüyor. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselebilir.

İşçi kesiminin beklemiş olduğu rakamın en düşüğünün açıklanması halinde net asgari ücret AGİ dahil 2 bin 750 TL olacaktır, brüt ise 3 bin 846 TL’ye çıkmış olacaktır.

Asgari ücrette beklenilen rakamlar

Brüt Asgari Ücret Net Ücret AGİ AGİ+NET Ele Geçen 3.500,00 TL 2.502,18 TL 262,50 TL 2.764,68 TL 3.750,00 TL 2.680,91 TL 281,25 TL 2.962,16 TL 4.000,00 TL 2.859,64 TL 300,00 TL 3.159,64 TL

Bakalım her iki taraf içinde çok zor geçen bu senenin ardına, asgari ücret kararıyla işveren mi sevinecek yoksa işçi mi bekleyip göreceğiz…