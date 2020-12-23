Asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 'deki AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusunu "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Dün TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yapılan 3. toplantıda TÜİK tarafından sunum yapılmış ve bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini rakamları ağır işlerde çalışan bekar işçi için geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792.10 TL’ye, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507.70 TL’ye, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339.10 TL şeklinde açıklanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.