Asgari ücrete ek vergi zammı formülü! 400 TL ek zam olanağı…

Milyonlarda asgari ücretliyi yakından ilgilendiren düzenleme uzun bir zamandır konuşuluyor. Eylül ayı ile birlikte asgari ücret maaşları yüzde 15 ila 20 arasında vergilendirildi ancak bu vergi kesintisi 2 bin 324 TL olan asgari ücretten kesilmedi. Asgari ücretlilerin maaşlarından yapılacak vergi dilimi kesintisinin AGİ ile tamamlanıyor. Asgari ücretli için yeni bir formül gündeme getirildi. Vergi kesintisinin çalışanlara ek zam olarak yansıtılması talep ediliyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı Asgari ücrete ek vergi zammı formülü hakkında merak edilenler…

Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete ek vergi zammı formülü asgari çalışanlar arasında gündem konusu oldu. Çıkarılan torba yasa ile birlikte asgari ücrete vergi desteği geldi. Asgari ücretlilerin her Eylül yaşadığı ‘maaşım düşecek mi’ endişesi torba yasa ile ortadan kalktı. Eylül ayına kadar geliri üzerinden 375 lira vergi ödeyen bir asgari ücretli için bu miktar yüzde 20 vergi dilimine geçince 500 lirayı geçiyor. 220,73 lirası AGİ ile karşılandığında elde kalan vergi kesintisi 279,47 lira oluyor. Buna bağlı olarak da işçinin 124 TL’Lik bir kaybı oluyor. 124,96 liralık kaybı AGİ'ye eklenerek telafi ediliyor. Buna göre işçi Ekim ayından itibaren 220,73 lira yerine 345,69 lira alıyor. Böylece maaşındaki düşüş önleniyor. Asgari Geçim İndirimi formülü ile maaşlardaki düşüş önlendi. AGİ ile indirim formülü asgari maaşlardaki düşüşü engellerken, asgari ücretliler vergi kesintisinin çalışanlara ek zam olarak yansıtılması talep ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM NE ZAMAN YANSIR?

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 2020 yılı aylık maaş tutarı yüzde 15.03 oranında yapılan zam sonrası 2 bin 324 TL oldu.

Eğer hükümet 2020 yılında vergi düzenlemesi konusunda bir adım atarsa maaşlar ortalama 400 TL civarında yükselebilir.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar her ay halen 375 TL gelir vergisi ödemesi yapıyorlar. Bu gelir vergisine ek olarak yapılan diğer bir ise 22 TL tutarında ki damga vergisi. Vergilerin tamamen kaldırılması ve maaşlara eklenmesi durumunda ise asgari ücret 400 TL ek zam alabilir.

Vergi müjdesinin kabul edilmesi durumunda asgari ücretlilerin maaşlarına zam olacak.