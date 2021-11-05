Asgari ücrete 850 lira zam... İlk rakamlar ortaya çıktı! 2022 yılında asgari ücret...

2022 yılı asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması! 850 lira zam yapılabilir. İlk rakamlar ortaya çıktı. 2022 yılı için asgari ücretle ilgili 3 farklı senaryo gündeme geldi. Milyonlarca çalışanın gözü yakın bir zamanda başlaması öngörülen asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Geçen yıl asgari ücret yüzde 21'lik artışla 500 lira olarak belirlenmişti, gelecek yıl yapılacak zam oranı merak ediliyor. Enflasyon ve refah payı üzerinden yapılan hesaplamaların yanı sıra asgari ücretten alınan vergilere ilişkin düzenlemenin de olası senaryolara dahil olması ile 2022 yılı asgari ücrete büyük zam gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü yakın bir zaman sonra başlaması beklenen asgari ücret görüşmelerinde! Geçen yıl yüzde 21'lik artışla 500 lira olarak belirlenen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağı merak edilmeye başladı.

İlgili taraflarla yapılacak dört toplantı sonrası aralık ayının son haftası açıklanması beklenen yeni asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı.

İlk senaryoda asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamları üzerinden yapılan hesaplama yer alıyor.

ENFLASYON ORANI KADAR ZAM

Son açıklanan verilerine göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 19,89’a çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücrete 565 lira zam yapılacak ve 2022 yılında ödenecek asgari ücret maaşı 3.390 lira seviyesine çıkacak.

700 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR

İkinci senaryoda ise mevcut enflasyon oranına yüzde 5'lik refah payı eklenerek asgari ücret zammının belirlenmesi yer alıyor. Bu yöndeki formülde ise ortaya yüzde 25'lik asgari ücret maaş zammı çıkıyor. Söz konusu oran mevcut asgari ücrete indirgendiğinde ise 700 liranın üzerinde zam ile 2022 yılı için 3500 liranın üzerinde bir asgari ücret gündeme geliyor.

2020 yılı asgari ücreti belirlenirken kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken yüzde 7'nin üzerinde refah payı ile zam oranı yüzde 21,56 artırılmıştı.

ASGARİ ÜCRETE VERGİ DÜZENLEMESİ

İlk iki senaryonun aksine üçüncü senaryo ise son günlerde yüksek sesle konuşulan asgari ücretteki vergi dilimlerine yönelik düzenleme getirilmesi.

Hali hazırda asgari ücretlinin maaşından SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi ve damga vergisinin yanı sıra yüzde 15'lik gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Olası bu yönde bir senaryo halinde ise asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30 bandına çıkması ve 2022 yılı için 850 liralık bir artışın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

DÖRT TOPLANTI YAPILACAK

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, önceki yıla göre 500 lira zamla 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

BAKAN BİLGİN: ARAŞTIRMA YAPIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz.

Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Asgari ücret konusuna dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, ”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.