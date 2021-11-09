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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! 4 bin lira! Tek tek hesaplandı
Asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ile ilgili son rakamlar ortaya çıktı! İşte net ve brüt olarak asgari ücretle ilgili tüm tahminler...
Asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak olan zam oranını merak ediyordu. Asgari ücrete kaç para olacak? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Asgari ücrete yapılması ön görülen 5 ayrı zam oranı belli oldu. Buna göre net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış oranı 2021’e göre yüzde 42’ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm olasılıklar...