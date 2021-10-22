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Asgari ücret ve AGİ ile ilgili son dakika gelişmesi! İşte zam tablosu, en az 3 bin 460 TL...
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi. Asgari ücret Ve AGİ ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Detaylar belli olmaya başladı. Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret işsizlik maaşından AGİ'ye, kısa çalışma ödeneğinden borçlanmaya kadar her şeyi değiştirecek. Merkez Bankası'nın raporuna göre yıl sonu enflasyon oranı yüzde 19,58'e yükseldi ve özel sektör kurumları da yeni zam yapacaklarının sinyalini verdi. Bu gelişmelere göre, 2022 yılında AGİ ne kadar olacak, asgari ücrete kaç lira zam gelecek? İşte detaylar...