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Asgari ücret ve AGİ ile ilgili son dakika açıklaması! 3.447 lira...
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak? Ve belli oldu. Tahminler ortaya çıkmaya başladı. Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret işsizlik maaşından AGİ'ye, kısa çalışma ödeneğinden borçlanmaya kadar her şeyi değiştirecek. Son 10 yıllık artışlarda olduğu gibi enflasyonun 5-6 puan üzerinde gerçekleştiğinde net asgari ücret 3.447,60 TL'yi çıkarken diğer bütün ödemeler de artmış olacak… İşte yeni işsizlik maaşı, AGİ, kısa çalışma ödeneği, borçlanma tutarları ve gelir sınırları…