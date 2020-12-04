Asgari ücret toplantısı canlı izle! Asgari ücret toplantısı hangi kanal üzerinden canlı yayınlanıyor?

Asgari ücret toplantısı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. Kez toplanmasının ardından oluyor. Asgari ücret toplantısı canlı izle linki...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık bugün toplandı. Yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanan AÜTKi’den çıkacak karar ise merak ediliyor. Asgari ücret zammı için komisyon toplamda 4 ayrı toplantı yapacak. 2019 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından komisyon, 10 Aralık'ta işçi temsilcileriyle, 17 Aralık’ta işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde son 4. Toplantı ise 24 Aralık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilmişti. Asgari ücret toplantısı ne zaman başlıyor? İşte asgari ücret canlı yayın linki…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI İZLE

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı saat 14.00’te başladı. Toplantının ilk 1 saati canlı olarak yayınlandı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KOMİSYONDA YER ALACAK KURUMLAR

Komisyonda, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işçileri temsilen de Türk-İş, TİSK 'in olacak.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, sadece 5 buçuk milyonu değil, birçok vatandaşı da ilgilendiriyor. Asgari ücretin vatandaşı etkileyeceği yollar:

- Asgari geçim indirimi- İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri- Bağ-Kur primleri

- Genel Sağlık Sigortası primi

- İşsizlik Sigortası primi

- Sosyal Güvenlik Destek Primi

- Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

- İhbar tazminatı

- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

- Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

- Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

- Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

- Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

- İsteğe bağlı sigorta primleri

- Taksici, dolmuşcu, rehber ve part - time çalışanların sigorta primleri

- İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

- Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

- Geçici işsizlik ödeneği

- İşsizlik maaşı

- Evde bakım ücreti

- 65 yaş ve engelli aylığı

- Emekli aylıkları

- Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

- Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı