Son dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda işçileri temsil eden Türk-İş'in net Bin 893 liralık talebine karşılık, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun teklifini sunması bekleniyor.

Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak.

Türk-İş'in ev sahipliğinde geçen hafta yapılan ikinci toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu uzmanları, bir kişinin asgari geçim endeksinin bin 893 lira 90 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaşmıştı. Bunun üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET NET BİN 893 LİRA OLMALI

Türk-İş'in bu talebine karşılık gözler üçüncü toplantıda TİSK'in yapması beklenen teklife çevrildi.

Asgari ücretin, yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini isteyen TİSK, yeni asgari ücrette enflasyon verileri dışında işsizlik oranları, ekonomik riskler ve rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiği görüşünde.

2017 ASGARİ ÜCRETİ BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için net Bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net Bin 510 lira 87 kuruş olarak ödeniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili açıklamalar gelirken tahminler de geliyor. Eğer geçen yılki gibi yüzde 8.04 oranında bir artış yaşanırsa bin 517 lira civarında bir 2018 asgari ücret belirlenebilir.

Kasım enflasyonuna göre bir oran belirlenirse bu da asgari ücrete yüzde 12.98 zam gelebilir anlamında olur. Bu durumda asgari ücret bin 586 liraya çıkar.