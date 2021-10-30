Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret zammı için gözler zam görüşmelerinin başlayacağı tarihte. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı asgari ücret zam görüşmeleri sonrasında zam oranı da belli olacak. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih...

Asgari ücret zammı için gözler işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı görüşmelere çevrildi. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken şimdiden tahminler yapılmaya başlandı. 4 toplantı sonrasında belli olacak görüşmelere kısa süre kaldı. Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek görüşmelerde asgari ücret netlik kazanacak. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih...

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zam görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce görüşmelerle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini belirtti. Zam görüşmeleri aralık ayında başlayacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.