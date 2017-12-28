Asgari ücret ne kadar oldu? 2018 asgari ücret...

Asgari ücret ne kadar oldu? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı, zam gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte asgari ücret konusunda güncel bilgiler...

Asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı heyecanla bekleniyor. Vatandaşların gözü 29 Aralık'ta yani yarın Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan karara çevrildi. İşte asgari ücret hakkındaki ayrıntılar...

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi.

"KAZANILMIŞ BİR HAK OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, asgari ücret desteğinin ilk 2016 yılında uygulanmaya başladığını belirterek, bu desteğin verilmesinin temel nedeninin 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Söz konusu desteğin işverenlerin ücret maliyetini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çeken Tan, şöyle konuştu.

"Bugün işverene maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık destek önemli bir rakam. Bu desteğin varlığı, son iki yılda asgari ücret pazarlıklarını da etkiliyor. Gerek işçi gerek işveren kesimi asgari ücret desteğinin, yeni asgari ücret rakamını belirleme özelliğinin farkında olduğu için bu desteğin devamını istiyor. Dolayısıyla asgari ücret desteğinin devam etmesi demek, asgari ücrete yeni yılda daha fazla zam yapılması demek. Bugün asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu desteğin verilmemesi demek asgari ücrete şimdiden düşük zam yapılacağı anlamına gelir."

İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok." açıklamasında bulunmuştu.