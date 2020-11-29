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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı...
Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili milyonlarca vatandaş araştırma yapıyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretlinin eline net ne kadar ücret geçecek? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak. Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette yeni artış senaryoları şöyle...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıklamasının ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı.