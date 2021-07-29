Asgari ücret müjdesi! Yüz binleri kapsıyor! Aylık 75 lira...

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Yüzbinleri kapsıyor. Aylık 75 lira destek sağlanıyor. Sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Uygulamayla 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek verilecek. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek olmayacak.

Asgari ücret desteğinin de içinde yer aldığı ekonomi paketi, Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016- 2020'de uygulanan asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek.

Sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Uygulamayla 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek verilecek. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek olmayacak.

CEZALAR DURACAK

30 Nisan 2021 tarihine kadar karşılıksız çek suçlarından mahkum olanların cezalarının infazı durdurulabilecek. Ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödenmesi halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemeye sadık kalındığı sürece infaz duracak.

Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

PERSONELE ÖDÜL

Gümrük personelinden; devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 6 katından 24 katına kadar ödüllendirilebilecek.